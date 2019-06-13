Четверг, 13 Июня 2019 года
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Компания Apple отказалась от информационного центра в Дании

Экономика

Компания Apple сообщила о своем решении отказаться от постройки крупного информационного центра вблизи датского города Обенро (Aabenraa)

Копенгаген, 13 июня 2019, 14:28 — REGNUM  IT-гигант Apple отказался возводить крупный информационный центр в Дании неподалеку от города Обенро. Об этом решении представители компании сообщили в коротком телефонном разговоре с главой муниципалитета Обенро. Причиной отказа от возведения центра стало желание Apple полностью сконцентрироваться на другом своем информационном центре на территории Дании в Виборге — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Один из чиновников муниципалитета Обенро Стиг Исаксен в сообщении прессе заявил, что такое решение было крайне неожиданным. Глава Обенро Томас Андерсен отметил, что отказ компании от запланированной еще в 2017 году постройки информационного центра свел на нет все планы муниципалитета по созданию новых рабочих мест и постройке инфраструктуры. Глава города также отметил, что Apple — не единственный крупный клиент на рынке, и муниципалитет будет предлагать другим компаниям свои услуги.

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Зарубежная хроника
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