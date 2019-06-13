Трасса «Архангельск — Мурманск» привлечет туристов и ослабит порт — мнение

Петрозаводск, , 13:56 — REGNUM Строительство новой межрегиональной трассы, связывающей северные регионы, может быть рассмотрено Росавтодором. Надежду на это выразил накануне глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, Парфенчиков заявил, что дорога может пройти по Беломорскому району республики и «дать мощный импульс развития нашим северным территориям».

Энтузиазм Парфенчикова в соседних регионах отражения пока не нашел — врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис слова коллеги комментировать не стал. Что по этому поводу думает губернатор Архангельской области выяснить пока не удалось.

В строительстве магистрали может быть заинтересована Архангельская область, заявил экс-министр транспорта и ЖКХ региона Эрнест Белокоровин.

«Строительство дороги в Мурманск, в первую очередь, даст большие перспективы развитию туризма: Хибины, Норвегия и Финляндия станут более доступны. Любое строительство дорог, тем более по побережью Белого моря, притянет еще больше туристов на Русский Север», — заявил он.

С другой стороны, по мнению Белокоровина, с экономической точки зрения, Архангельск и Мурманск — конкуренты, а строительство дороги может ослабить позиции архангельского порта.

«Сейчас очень большой объем леса перевозиться автотранспортом. Если мы начнем перевозить по новой дороге лес, то наш порт лишится груза. Надо смотреть глубже, — заявил экс-министр. — То, что дает дрога и что лежит на поверхности — коммуникация между значимыми городами и выход на границу для архангельских лесопромышленников».