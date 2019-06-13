Блокировка вкладов отпугнет незнающих закон клиентов — эксперт

Москва, , 13:56 — REGNUM Часть клиентов может потерять доверие к банковской системе из-за практики блокировать депозиты при отсутствии информации о происхождении средств. Но это скорее связано не с вседозволенностью банков, а с непониманием гражданами так называемого «антиотмывочного закона». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июня заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Некоторые банки стал запрашивать у клиентов, на что те тратят снятые с депозита средства, а также, каким образом эти средства были заработаны, пишут «Известия». В случае непредоставления информации, банк грозят заблокировать доступ клиентов к своим вкладам. Между тем, такое пристальное внимание кредитные организации пока обращают только на те депозиты, которые клиенты перевели из других банков.

«Учащение таких случаев может негативно сказаться на доверии пользователей ко всей банковской системе в целом, однако такая позиция связана исключительно с некомпетентностью в понимании сути самого закона против отмывания денежных средств. Важно понимать, что на самом деле банки действуют строго в правовом поле, а такие блокировки — это, наоборот, большой шаг в борьбе с незаконным денежным оборотом, который является «ахиллесовой пятой» всей российской экономики», — заявил Люшин.

Так, по его словам, участившиеся блокировки вряд ли приведут к глобальному оттоку клиентов из банков. Многие граждане, наоборот, отнесутся к таким действиям кредитных организаций позитивно, так как расценят такие шаги как борьбу за честность и справедливость финансовых операций в стране, уверен эксперт.

«Объем вкладов в банках, который потребители могут перевести в наличные средства и хранить дома в конвертах не перейдет отметку в 10% от общего числа. Это не окажет серьезного давления на банковские структуры, и лишь изобличит тех людей, которые не могут обосновать свой доход. Опять же, это будет лишь малое количество граждан и нерепрезентативная информация», — считает Люшин.

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