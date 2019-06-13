В Свердловской области намерены остановить падение рождаемости

Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Национальный проект «Демография» поможет решить проблему с падением рождаемости в Свердловской области. Об этом заявил министр социальной политики региона Андрей Злоказов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За прошедший год в регионе родилось на 6% меньше, чем в 2017 году.

«Нацпроект «Демография» такую главную задачу и ставит — чтобы мы смогли преодолеть демографические ямы, которые у нас возникают. Понятно, с чем связано снижение рождаемости — со снижением количества женщин, находящихся в фертильном возрасте», — сказал министр.

Согласно региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который проводится в рамках нацпроекта «Демография», предполагается увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,888 детей в на одну женщину к 2024 году.

Напомним, по итогам 2018 года в Свердловской области была налицо естественная убыль населения. При рождаемости в 50 тысяч 746 человек умерло 58 тысяч 323.

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