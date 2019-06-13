Самые лучшие летние курорты в странах СНГ

Москва, , 13:40 — REGNUM Самые лучшие и популярным курорты для отдыха летом в странах СНГ — это курорты в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Азербайджане и Армении, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

На первом месте лучших курортов оказался Бурабай (Боровое) в Казахстане ($70 в сутки), на втором — озеро Иссык-Куль в Киргизии ($50 в сутки), на третьем — озеро Нарочь в Белоруссии.

Также в пятёрку лидеров вошли курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря ($110 в сутки) в Азербайджане и озеро Севан в Армении.

Главные критерии туристов из России при выборе курорта — безвизовый въезд, русскоговорящие местные жители, гостеприимство, недорогой отдых, вкусная еда.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край).

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