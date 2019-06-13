В мае Китай показал рост привлечения прямых иностранных инвестиций

Пекин, , 13:27 — REGNUM В Китае в мае наблюдался устойчивый рост прямых иностранных инвестиций (FDI), сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Объем FDI достиг 63,83 млрд юаней (около $9,47 млрд) в прошедшем месяце, что на 8,5% выше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в Министерстве коммерции Китая. Общий объем иностранных инвестиций за прошедшие с начала года пять месяцев составил 369,06 млрд юаней, но на 6,8% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, рост добавленной стоимости промышленного производства в Китае за апрель 2019 года составил 5,4%, а за первый квартал года этот показатель удержался на уровне 6,2%.

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