«Недопустимо медленно»: Медведев о расходовании средств по нацпроектам

Москва, , 13:12 — REGNUM В России по ряду направлений бюджетные средства используются недопустимо медленно, заявил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«По целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов», — заявил Медведев.

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Премьер-министр поручил министерству финансов сделать к 14 июня доклад по этой теме — что сделано и чего не сделано, после чего будут сделаны окончательные выводы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей на выполнение национальных проектов в 2019—2024 годах. Больше половины средств выделят из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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