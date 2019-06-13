Медведев ждёт докладов о причинах неэффективности расходов на нацпроекты

Москва, , 12:53 — REGNUM Доклады о расходовании средств на национальные проекты должны быть представлены 14 июня. Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Глава правительства рассказал, что проблема эффективности расходов обсуждалась на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию. Также были даны поручения Министерству финансов РФ и исполнителям проектов.

«Завтра, 14 июня, я жду докладов по этой теме, почему произошло, что сделано, чего не сделано», — сказал Медведев.

Он отметил, что федеральные средства используются недопустимо медленно.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев сообщил, что по итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 млн рублей.