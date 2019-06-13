Острой необходимости в карательных мерах нет: об идее Чубайса

Москва, , 12:50 — REGNUM Идея председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса ввести новый углеродный налог — вопрос достаточно актуальный, причем дело не только в возможном запрете на экспорт в ЕС части продуктов, но и в необходимости ратифицировать Парижское соглашение (ПС), согласно которому Россия планирует уменьшить эмиссию парниковых газов до 70% от уровня 1990 года через десять лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Тем не менее решать проблему вводом нового налога было бы неправильно. Во-первых, правительство РФ обещало не увеличивать налоги до 2024 года, после чего увеличило НДС и включило в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, и появление нового платежа вполне справедливо вызовет гнев предпринимателей.

Во-вторых, похожие платежи уже происходят в рамках экологического сбора, а значит, чиновникам достаточно отдельно выделить углеводную составляющую и усилить контроль за выполнением. Таким образом, можно обойтись и без очередного увеличения фискальной нагрузки», — пояснил эксперт.

По его мнению, особо ударяться в экологию тоже особых причин нет. В данный момент ряд стран, в том числе европейских, фактически игнорируют отдельные пункты ПС, а, например, США и вовсе вышли из соглашения в 2017 году.

«Так что острая необходимость предпринимать карательные меры в адрес предпринимателей пока отсутствует», — считает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что в России необходимо ввести углеродный налог, так как это нужно для подготовки ратификации Парижского соглашения по климату.

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