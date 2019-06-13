Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили

Москва, , 12:38 — REGNUM Неожиданно выросшие запасы нефти в США почти на 5 млн баррелей сильно продавили цены. Подобная манипуляция нефтяными запасами характерна для США, что идет вразрез с прогнозами ведущих аналитиков и ведомств. Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В Оманском заливе затонул один из двух атакованных танкеров

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются сегодня возле $63,17 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WT) торгуются возле цен $52,75 за баррель. Рынок находится под властью спекулятивных операций. Что касается крупных участников рынка, то они стараются находиться вне рынка до заседания стран ОПЕК в Вене в конце текущего месяца.

«Несмотря на то, что логичным будет принять решение о продление сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, все же существует определенная обеспокоенность по поводу снижения мирового спроса на нефть, а также насколько необходимо будет сократить добычу нефти, чтобы не только стабилизировать столь низкие цены на черное золото, но и компенсировать снижение спроса на фоне торговых войн среди крупнейших экономик мира», — пояснил эксперт.

По его мнению, чтобы достичь таких целей, необходимо существенно сократить добычу нефти и создать искусственный ее дефицит. Не менее чем на 2 млн баррелей в сутки нужно будет сокращать, чтобы цены вернулись к диапазону $70−75 за баррель.

Скорее всего, Россия также поддержит соглашение о соrращении добычи нефти и временно передаст долю нефтяного рынка США. В такой ситуации ничего опасного для России нет. Наоборот. Высокие цены на нефть будут компенсировать сниженные объемы. При этом страны ОПЕК также окажутся в хорошем плюсе.

«Для Саудовской Аравии необходима цифра $65 за баррель, чтобы они смогли пополнять свой бюджет. Сейчас мировые цены на нефть ниже текущей цифры, и это говорит о том, что Саудовская Аравия пойдет на радикальные меры, чтобы поднять нефтяные котировки. В этой связи базовый сценарий сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ будет основным драйвером роста цен на нефть, который сохранится до конца 2019 года», — полагает Гасанов.

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