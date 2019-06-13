Красноярский завод комбайнов сохранил имущество: суд отказал приставу

Красноярск, , 12:21 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края отказал в иске судебному приставу-исполнителю, требовавшему обратить взыскание на земельные участки и здания ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», которое входит в состав машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», и чьи проммощности почти шесть лет назад были перенесены на другое предприятие группы — в Чебоксары. Истец требовал наложить взыскание на 13 объектов недвижимости, но спустя год с начала дела суд прекратил производство по нему, заявив, что «отсутствуют правовые основания для обращения взыскания», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, концерн «Тракторные заводы» до появления у него финансовых проблем был представлен двумя десятками юрлиц в разных регионах России, в него входили оборонные заводы, предприятия по выпуску гражданской техники. Юрлица концерна работали в Москве, Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях. Широко известно о проблемах группы стало в 2017 году, когда госкорпорация ВЭБ начала кампанию по взысканию многомиллиардной задолженности по кредиту некогда предоставленному консорциумом банков. Банки уступили право требования долга, который, по разным данным насчитывает 70−90 млрд рублей, ВЭБ и тот обратился в суды. Когда в некоторых делах дошло до банкротства предприятий-ответчиков, другая госкорпорация — Ростех — приняла решение выкупить права требования уже у ВЭБ, взяв под своё управление оборонную часть «пула», а гражданские предприятия передав частному инвестору. В роли последнего называется ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный владелец — кипрская компания Tadorix Consultants Limited). Осенью 2018 года Ростех учредил ООО «КТЗ», которое на правах процессуального правопреемника ВЭБ стало входить в гражданские и банкротные дела компаний группы «Тракторные заводы». В ряде случаев производство по искам сразу же было прекращено. В декабре 2018 года владельцем ООО «КТЗ» стало тверское ООО «Литейное производство». Собственники последнего — ООО «КСК Литейные заводы» (единственный участник — ООО «Холдинг Транспортные компоненты») и АО «НПО «Высокоточные комплексы» (учредитель — Ростех). Переход предприятий концерна «под крыло» Ростеха продолжается.

ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» вёл свою историю с 1941 года, для его создания объединили два эвакуированных предприятия. Многие года завод выпускал агротехнику для страны, а зимой 2013 года стало известно о его закрытии — промышленные мощности перенесли на другой завод концерна (чебоксарский «Промтрактор»). Весной 2018 года были демонтированы цеха, на их месте планируется строительство жилья. Само же юрлицо — ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», несмотря на перенос мощностей, — действующее.

В конце июля 2018 года судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Роман Дмитриев обратился в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к ОАО об обращении взыскания на земельные участки и здания, находящиеся в залоге. Речь шла об 11 нежилых зданиях и двух земельных участках площадью 112 727 кв. м и 353 042 кв. м, расположенных по адресу: Красноярск, ул. Профсоюзов, 3. Иск был обоснован неисполнением ответчиком исполнительных документов на общую сумму 3 131 060 003,32 рубля по исполнительным производствам. Третьими лицами в деле участвовал ВЭБ, как кредитор, а позднее — ООО «КТЗ», как его правопреемник.

В конце февраля 2019 года кредитор и преемник заявили об отсутствии денежных претензий к ответчику.

«Отсутствуют правовые основания для обращения взыскания на заложенное имущество ответчика в связи с окончанием исполнительных производств, положенных судебным-приставом исполнителем в обосновании иска. Размер задолженности общества, взыскиваемой в принудительном порядке, не соответствует принципу соотносимости объема требований и мер принудительного исполнения», — уточняется в определении суда.

Также суд добавил, что заявленные судебным приставом-исполнителем «требования об обращении взыскания на земельные участки и здания ответчика, находящиеся в залоге, противоречат нормам ФЗ «Об исполнительном производстве» и Федерального закона No 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Решение суда обнародовано 11 июня 2019 года и ещё может быть обжаловано.