У экономики РФ легкий грипп – эксперт о ситуации с промоакциями в РФ

Москва, , 12:22 — REGNUM Низкий покупательский спрос вынуждает российские компании прибегать к разного рода акциям и скидкам, чтобы поддерживать процесс реализации товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июня рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя итоги исследования, показавшего, что уже больше половины жителей России покупают товары в магазинах, только если на них установлена скидка.

«Такого рода промоакции не потеряют смысл, потому что акции проводятся самые разнообразные, и некоторые товары повседневного спроса, если даже на них нет скидок, человек всё равно вынужден покупать, — сказал Колганов. — Акции в основном проводятся по продаже продукции малоизвестных фирм, не зарекомендовавших себя. В целом ситуация такова: с одной стороны, низкий покупательский спрос вынуждает торгующие компании прибегать к акциям и скидкам для того, чтобы поддержать процесс реализации своего товара, а с другой стороны, потребитель, сталкиваясь с нехваткой средств для обеспечения повседневной жизни, старается более полно использовать эти скидки и акции, чтобы оптимизировать свои расходы».

В целом, по словам Колганова, сужения спроса из-за роста популярности промоакций не происходит, но это явление свидетельствует о стагнации спроса.

«Само по себе макроэкономического влияния это не оказывает, так как люди тратят всё те же средства, которые у них есть, и компании продают всё то, что они продавали и раньше. Перед нами попытка как покупателя, так и продавца выиграть в конкуренции, — отметил экономист. — Потребитель пытается выиграть в конкуренции за самый дешёвый товар, а продавец хочет отхватить долю рынка своих конкурентов за счёт предоставления скидки. В этом смысл этой игры с обеих сторон. По существу никакого стимулирующего воздействия на экономику это оказывает. Равно как и угнетающего. Это можно сравнить с высокой температурой тела — она не гробит и не лечит, но лишь свидетельствует о том, что человек болен. Пока мы имеем дело с легким гриппом — экономика не разваливается, но она просто тормознула. Пока причин для сколько-нибудь серьёзного роста не видно. Так и будем болтаться около 1%».

Напомним, как сообщалось ранее, исследование, проведённое компанией Ipsos Comcon для издания «КоммерсантЪ», показало, что по итогам 2018 года доля жителей РФ, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, В 2016 году этот показатель остановился на уровне 41%, а в 2017 году — 45%. Как выяснили исследователи, потребитель стремится сэкономить и предпочитает подождать объявления скидок, осознавая, что торговые сети так или иначе предложат товар по акции.

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