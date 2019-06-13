Не газом единым: Total будет участвовать в культурной жизни Ямала

Салехард, , 12:21 — REGNUM На Ямале вице-президент по разработке и эксплуатации месторождений на суше французской компании Total Стефан Ле Галь обсудил дальнейшее сотрудничество предприятия и правительства Ямала. Вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым представителем концерна была достигнута договорённость об участии Total в экологических и культурных проектах Ямальского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Компанию Total и Ямал связывает многолетнее партнерство в работе над проектом «Ямал СПГ». Ещё один проект по добыче сжиженного природного газа реализуется в настоящий момент — это «Арктик СПГ-2», отметил Дмитрий Артюхов при встрече с французским гостем.

Total является одной из ведущих международных нефтегазовых компаний, осуществляющей деятельность, связанной с производством и сбытом нефтепродуктов, природного газа и низкоуглеродной электроэнергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года концерн приобрёл десятипроцентную долю в масштабном проекте по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» на полуострове Гыдан на Ямале.

Отметим, что Стефан Ле Галь отмечен благодарностью президента России за участие в арктических проектах на Ямале.