В Забайкалье с 1 июля подорожают коммунальные услуги

Чита, , 12:14 — REGNUM С 1 июля 2019 года в Забайкальском крае подорожают все коммунальные услуги. Согласно данным, которые приводит на своем сайте региональная служба по тарифам, коммунальные платежи и тарифы на услуги тепло‑ и водоснабжения, водоотведения для населения не превысят 3,2%, что соответствует предполагаемому уровню инфляции на 2019 год.

В частности, электроэнергия подорожает на три-четыре копейки за каждый киловатт-час.

Как уже сообщало ИА REGNUM, традиционное в регионах двухэтапное повышение тарифов в 2019 году (на 1,7% в январе и на 3,2% в июле) было утверждено краевыми властями в декабре 2018 года.