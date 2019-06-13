Четверг, 13 Июня 2019 года
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В Забайкалье с 1 июля подорожают коммунальные услуги

Экономика

Электроэнергия подорожает на три-четыре копейки за каждый киловатт-час

В Забайкалье с 1 июля подорожают коммунальные услуги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коммунальные платежи

Чита, 13 июня 2019, 12:14 — REGNUM  С 1 июля 2019 года в Забайкальском крае подорожают все коммунальные услуги. Согласно данным, которые приводит на своем сайте региональная служба по тарифам, коммунальные платежи и тарифы на услуги тепло‑ и водоснабжения, водоотведения для населения не превысят 3,2%, что соответствует предполагаемому уровню инфляции на 2019 год.

В частности, электроэнергия подорожает на три-четыре копейки за каждый киловатт-час.

Как уже сообщало ИА REGNUM, традиционное в регионах двухэтапное повышение тарифов в 2019 году (на 1,7% в январе и на 3,2% в июле) было утверждено краевыми властями в декабре 2018 года.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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