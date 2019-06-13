Губернатор Джорджии прибудет в Южную Корею с официальным визитом

Сеул, , 12:08 — REGNUM Губернатор Джорджии Брайан Кемп планирует посетить Южную Корею с официальным визитом. Об этом сообщает международное агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным источников, губернатор Джорджии, который прибудет в Южную Корею 22 июня, планирует встретиться с представителями южнокорейских компаний, рассматривающих возможность инвестиция в штат Джорджия, а также встретиться с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном.

Известно, что Брайан Кемп был избран на пост губернатора в ноябре 2018 года, и официальный визит в Южную Корею — это первая зарубежная поездка в качестве губернатора.

На территории штата Джорджия располагается около 113 объектов южнокорейских компаний, обеспечивающих рабочими местами 9000 человек.

«За последний год южнокорейские компании инвестировали в США более $2 млрд, — сообщил губернатор. — В частности, компании Южной Кореи выбирают Джорджию из-за рабочей силы, деловой среды и культуры».