В Таджикистане планируют построить новый НПЗ малой мощности

Душанбе, , 12:03 — REGNUM Новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Таджикистане годовой мощность 27 тыс. тонн топлива планирует построить компания «Хасан и К», сообщает 13 июня издание Asia-Plus.

Отмечается, что очередной НПЗ планируется построить в районе Рудаки, недалеко от Душанбе. Общая стоимость проекта составляет $17 млн, из которых $7 млн планирует выделить компания «Хасан и К». Проект планируется реализовать за один год, а срок окупаемости составит 10 лет.

Напомним, в 2013 году компания «Хасан и К» совместно с иранским инвестором построила НПЗ мощностью 85 тыс. тонн в год в районе Рудаки. В 2014 году таджикистанская компания совместно с китайской Dong Ying heli Investment and Development Co. Ltd приступили к строительству крупного завода в специальной экономической зоне «Дангара».

Читайте также: В Таджикистане назвали дату запуска первой очереди нового НПЗ

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане назвали дату запуска первой очереди нового НПЗ