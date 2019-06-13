ФАС проверила информацию СМИ о росте цен на билеты в плацкарт

, , 11:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не выявила необоснованного роста цен на проезд в плацкартных вагонах в июне-августе 2019 года, о котором ранее сообщили СМИ. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ведомства.

«Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство проанализировало показатели деятельности ОАО «Федеральная пассажирская компания» («ФПК», входит в «РЖД») по 12-ти внутрироссийским направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в СМИ появилась информация, что жители России начали жаловаться в ФАС на значительное подорожание билетов в плацкарт. В свою очередь в РЖД опровергли эту информацию, добавив, что тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись.

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