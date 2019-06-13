УФАС приостановило закупки на ремонт дорог в Ярославле по нацпроекту

Ярославль, , 11:50 — REGNUM УФАС России по Ярославской области приостановило аукционы на ремонт дорог в Ярославле по проекту «Безопасные и качественные дороги». Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жалобы на действия заказчика подала жительница Ярославля Елена Лекиашвили. Она посчитала, что МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в конкурсной документации разместила информацию, которая вводит в заблуждение потенциальных подрядчиков.

Сейчас приостановлены закупки на ремонт улицы Гагарина, проспекта Дзержинского, Красноперевальского переулка и улицы Угличская. Мэрия города и так затянула объявление аукционов на ремонт дорог по нацпроекту. К массовому ремонту дорог в Ярославле планировали приступить только в июле. Теперь и этот срок оказался под угрозой.

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