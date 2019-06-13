«Сибантрацит» Дмитрия Босова не продается Эдуарду Худайнатову

Москва, , 11:41 — REGNUM За полтора десятилетия с 2003 по 2018 год добыча газа в России выросла с 620 до 725 млрд куб. м или почти на 17%, добыча нефти с 412 до 556 млн т или на почти на 35%, тогла как угольная отрасль показала прирост с 277 до 433 млн т — почти на 57%. Хорошие показатели роста и прибыльности сделали угольщиков объектом внимания со стороны «нефтегазовых» олигархов, полагает издание «Инфокс».

К примеру, летом 2018 года группе «Сибантрацит» Дмитрия Босова (объединяет АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской) поступило предложение о продаже. Объем производства предприятий группы «Сибантрацит» в 2018 году составил 24,1 млн т., и это крупнейший показатель среди российских производителей металлургических углей. На экспорт «Сибантрацит» отправляет 98% антрацита и 70% металлургических углей, добываемых группой. К 2022 году «Сибантрацит» планирует добывать уже 58 млн т угля.

Как пишет «Инфокс», интерес к покупке бизнеса проявил Эдуард Худайнатов, когда-то правая рука Игоря Сечина в «Роснефти», а теперь — удивительно удачливый бизнесмен, чьи проекты щедро финансируются госбанками, получают поддержку госструктур и часто пересекаются с проектами «Роснефти».

У Худайнатова уже имеется собственный угольный актив — компания «Коулстар». Она ведет бизнес в Хакасии, где бывший глава республики Виктор Зимин в прошлом сентябре проиграл на губернаторских выборах молодому журналисту из КПРФ Валентину Коновалову. Есть у «Коулстара» интересы и в Новосибирской области, где компания ведёт борьбу за право освоения западного участка Колыванского месторождения. Притом, что его большую часть уже разрабатывает «Сибантрацит».

После нескольких месяцев слухов о вероятной продаже «Сибантрацита» Худайнатову, в октябре 2018 появился пресс-релиз компании Дмитрия Босова, озаглавленный «Сибантрацит» не продается». В нем подчеркивалось, что «группа «Сибантрацит» продолжает реализовывать свою социально-ответственную стратегию — мирное сосуществование с другими участниками рынка, взаимодействие с властью и профсоюзами, постоянное технологическое совершенствование и оправданную экспансию». Дмитрий Босов, как напоминает «Инфокс» — опытный бизнесмен, с отличием закончил Бауманку, написал кандидатскую, и посвятил бизнесу 28 лет, в основном алюминиевому и угольному.

В свою очередь генеральный директор «Сибантрацита» Максим Барский, окончивший Ленинградский госуниверситет и знаменитый университет Беркли в Калифорнии, доработавший в ТНК-ВР до зампредправления, в апрельском интервью о будущем компании высказался не менее однозначно: «Нет задачи продаться, есть задача удвоиться». И описал стратегию дальнейшего проникновения компании на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая один из ключевых проектов компании — строительство «Северомуйского тоннеля-2» на БАМе.

На строительство первого Северомуйского тоннеля ушло больше 20 лет — он был запущен в эксплуатацию в 2003 году. На прошлогодней президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу в Кемерово гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил срок строительства второй ветки тоннеля в десять лет. Дмитрий Босов в письме президенту РФ Владимиру Путину в марте 2019 года заявил о готовности «Сибантрацита» построить тоннель за пять лет без привлечения бюджетных средств в обмен на право первоочередного провоза 50 млн тонн грузов в год по БАМу и Транссибу на 25 лет. Подобное государственно-частное партнёрство — важнейшая альтернатива госинвестициям в развитие инфраструктуры или большим потерям бюджета на господдержку инфраструктурных проектов компаний. «Сибантрацит» предлагает государству получить важнейший транспортный объект, не потратив ни копейки бюджетных денег, а потом расплатиться с компанией временным приоритетным доступом к построенному объекту.

Ежегодно Петербургский международный экономический форум становится для экспертов моментом проверки слухов, распространяемых в анонимных телеграм-каналах. В этом году ждали прояснения ситуации по вопросу противостояния Худайнатова и Босова. На фоне слухов появление владельца «Сибантрацита» выглядело триумфом. Его большое интервью Первому каналу показало экспертам, что государственной поддержки покупка компании Худайнатовым пока не находит. С другой стороны, презентация «Пайяхи» и намерения правительства о поддержке очередного дорогостоящего «мега-проекта» показали, что бизнес на связях в России пока продолжает процветать и создавать риски для российского бюджета.

Вместе с тем «Инфокс» напоминает и трудовую биографию Худайнатова. Ее Эдуард Еунатович начал в 1978 году в совхозе в Одесской области, в 1981 году попал в «Юганскнефтегаз», где начинал вышкомонтажником и откуда в конце перестройки ушёл в фермерское хозяйство «Бекон», в девяностые попал в администрацию Нефтеюганеска, получил высшее образование в Тюменском госуниверситете, в двухтысячные стал федеральным инспектором, а потом уже карьера его быстро вознесла к вершинам «Роснефти».

«После целого ряда неудачных попыток заинтересовать китайских и катарских партнёров «Роснефти» принадлежащий Эдуарду Худайнатову «Нефтегазхолдинг» подписал на только что закончившемся Петербургском международном экономическом форуме соглашение с китайской CC-7 о совместном освоении Пайяхского месторождения на правом берегу Енисея. А на левом берегу, там же в низовьях Енисея, уже начинает работать «Роснефть»: будет осваивать Западно-Иркинский участок», — пишет «Инфокс».

Между тем, по оценкам издания, как раз к подписанию договора с китайцами Минприроды резко увеличило прогноз по запасам «Пайяхи». А правительство РФ рассматривает субсидирование ставки по кредитам, полное освобождение Пайяхского месторождения от налога на добычу полезных ископаемых, думает предоставить налоговый вычет за геологоразведочные работы и оплатить из федерального бюджета часть работ в будущем «Порту бухта Север».

Между тем партнёр Худайнатова — китайская CC-7, она же ООО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7» по оценкам «Инфокса» никакого опыта в строительстве крупных объектов за полярным кругом не имеет. Освоение же «Пайяхи» предусматривает не только скважины, но ещё и заполярный морской нефтеналивной терминал, 400 км нефтепровода и 1000 км автодорог по вечной мерзлоте, а также жильё, электростанцию и многое другое. В итоге, по оценкам опрошенных «Инфоксом» экспертов, китайцы по сути будут учиться строительству широкого спектра сооружений в Заполярье за счет гарантированных российским государством инвестиций в компанию Худайнатова.