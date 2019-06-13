STX Aero Service стала стратегическим партнером IATA — СМИ

Сеул, , 11:43 — REGNUM Южнокорейская компания STX Aero Service стала стратегическим партнером Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в области MRO-систем. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось в штаб-квартире Международной ассоциации воздушного транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Известно, что компания STX Aero Service, созданная в конце 2018 года, является первой южнокорейской компанией, ставшей стратегическим партнером IATA.

Как сообщили представители компании, стратегическое партнерство с Международной ассоциацией воздушного транспорта является частью сотрудничества с мировыми игроками в области технического обслуживания авиатехники.

«Мы планируем и дальше предоставлять качественные услуги местным и зарубежным авиакомпаниям в соответствии», — сообщили представители STX Aero Service.

MRO-система — это система управления ТОиР транспортных средств и вооружения и с учетом возможного участия в них производителя (поставщика) техники.