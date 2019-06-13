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Кто за и против четырёхдневной рабочей недели — опрос

Экономика

Опрос Superjob.ru

Москва, 13 июня 2019, 11:30 — REGNUM  Поддерживает инициативу премьер-министра Дмитрия Медведева о введении четырёхдневной рабочей недели практически половина жителей России (49%). Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Женщины высказываются за эту идею чаще, чем мужчины — 53% и 46% соответственно. Также хотят работать четыре раза в неделю молодые люди в возрасте 25−34 лет (55%).

У 31% опрошенных предложение Медведева о сокращении рабочей недели вызывает негативную реакцию. Затруднился с ответом 21% граждан РФ.

Примечательно, что чем выше зарплата, тем меньше сторонников сокращения рабочей недели: 51% среди работников с зарплатой до 30 тыс. руб. и 39% — с зарплатой от 80 тыс. руб.).

Опрос проведен 11 июня 2019 года в 359 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Подробности: Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2019 года в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.

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