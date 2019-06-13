Бурятская таможня перечислила в федеральный бюджет почти 9 млрд рублей

Улан-Удэ, , 11:33 — REGNUM Перечисления из Бурятской таможни в федеральный бюджет за пять месяцев 2019 года составили более 8,7 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сибирского таможенного управления, итоги таможенники традиционно подводят к 14 июня, когда Бурятская таможня отметит 31-ю годовщину со дня образования.

Всего за пять месяцев посты осуществили выпуск более 11 тыс. деклараций на товары, общий вес которого составил 537,5 тысячи тонн, а статистическая стоимость — 70 млн долларов.

«В пунктах пропуска Бурятской таможни через таможенную границу ЕАЭС оформлено 321 воздушное судно, 3214 грузовых и пассажирских железнодорожных составов, 87 980 транспортных средств, более 300 тыс. физических лиц», — сообщили в пресс-службе управления.

При этом было зарегистрировано более 1,1 тыс. дел об административных провонарушениях и назначено штрафов на сумму более 200 млн рублей. Таможенники также возбудили девять уголовных дел, из которых пять — за невозвращение валютной выручки, два — за контрабанду сильнодействующих веществ через почту, и еще два — за контрабанду лесоматериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет подозревает директора коммерческого предприятия в Бурятии в незаконном вывозе из страны стратегически важных товаров. С июля по октябрь 2017 года через железнодорожный пункт пропуска Наушки она вывезла пиломатериалов из сосны на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Впрочем, лес вывозится не только в обход закона. За три месяца 2019 года вывоз леса из Бурятии увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Причем, рост произошел как за счет увеличения экспорта обработанных лесоматериалов на 35%, так и за счет вывоза круглого леса на 9%. В общем объеме экспорта доля обработанной древесины составила 92% от общего количества вывезенного леса.

Читайте также: В Бурятии коммерсант вывезла из страны стратегических товаров на 16 млн

Ранее по теме: Объёмы вывоза леса из Бурятии резко выросли