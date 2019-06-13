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Банковская система демонстрирует грабительский характер – депутат Госдумы

Экономика

Банки стали блокировать счета клиентов

Банковская система демонстрирует грабительский характер – депутат Госдумы
Квентин Массейс. Кредитор с женой (фрагмент). 1514

Москва, 13 июня 2019, 11:11 — REGNUM  В Госдуме осудили использование банками нового инструмента, позволяющего блокировать счета клиентов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

«Банковская система все более открыто демонстрирует свой изначальный ростовщически-грабительский характер», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Банки начали блокировать счета и вклады клиентов, которые отказываются сообщать, на что тратят снятые деньги, а также не объясняют источник средств на открытие вклада. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

В кредитных организация объясняют, что действуют в рамках «антиотмывочного» закона № 115, который, в частности, обязывает проверять все операции на сумму от 600 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

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Банковское дело
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