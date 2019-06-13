Гранильная отрасль РФ в глубоком кризисе, нужна господдержка: мнение

Якутск, , 11:13 — REGNUM Гранильная и ювелирная отрасли России в целом и Якутии в частности имеют большой потенциал, но демонстрируют упадок вместо развития из-за несовершенства законодательства страны и низкой покупательной способности населения. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук Юрий Данилов, констатировав, что преодоление глубокого кризиса, в котором находится гранильная отрасль страны, возможно только при государственной поддержке.

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«Огранка алмазов и изготовление ювелирных изделий, являясь производствами товаров не первой необходимости, а предметов роскоши, зависят от покупательной способности потребителей, а следовательно, и от уровня жизни населения региона и страны», — отметил Юрий Данилов.

Говоря об огранке в Якутии, эксперт отметил, что слабой стороной гранильных предприятий республики остаётся реализация продукции и слабый менеджмент. По мнению Юрия Данилова, на внутреннем рынке ювелирные изделия с бриллиантами российского производства не продаются из-за резкого снижения спроса, а на внешнем — неконкурентоспособны из-за мизерности их объёмов.

«Предприятия гранильной отрасли находятся в глубоком кризисе, преодоление которого возможно только при государственной поддержке», — констатировал кандидат экономических наук.

Основными причинами кризиса в гранильной отрасли промышленности России в целом и Якутии в частности он также назвал несовершенство законодательной базы, регламентирующей деятельность предприятий и организаций, связанных с огранкой алмазов, изготовлением ювелирных изделий и их реализацией; негативно отразился на этой сфере рост НДС до 20%.

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«Кроме того, в Якутии до сих пор нет ясной стратегии и политики развития предприятий гранильной и ювелирной отраслей на перспективу, и, несмотря на их очевидную взаимосвязь, они развиваются в отрыве друг от друга, не используя преимуществ от сотрудничества на рынке ювелирных изделий с бриллиантами», — отметил также Юрий Данилов.

«Если рассматривать гранильную и ювелирную отрасли Якутии и Российской Федерации в мировом масштабе, то можно увидеть значительные потенциальные возможности ее развития, так как доля российской огранки в 2014—2016 годах составляла менее 2% мирового производства, а производство ювелирных изделий с бриллиантами — около 1%», — при этом констатировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Данилов отмечал, что показатели алмазо-бриллиантового комплекса России приближаются к значениям кризисного 2009 года, и эта тенденция подтверждается продажами алмазов и бриллиантов компанией АЛРОСА за 5 месяцев 2019 года.

Эксперт подчёркивал, что если взять показатели реализации продукции этой отрасли, то цифры кардинально меняются в другую сторону, «так как у населения попросту нет денег на предметы роскоши».

«Поэтому все ювелирные магазины и салоны в Якутске пустые (нет покупателей), даже несмотря на скидки до 50%. Большинство населения республики являются должниками по ипотечным или денежно-товарным кредитам», — констатировал кандидат экономических наук.

Напомним, у АЛРОСА существенно снижается доход от продажи драгоценных камней. В январе — мае 2019 года ею было продано алмазно-бриллиантовой продукции на $1 589 млн. Для сравнения, в январе — мае 2018 года этот показатель составлял $2 299 млн. Следовательно, доход компании от продаж алмазов и бриллиантов упал почти на 31% — или на $710 млн.