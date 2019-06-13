Топ-10 самых популярных стран для летнего отдыха

Москва, , 10:44 — REGNUM В 2019 году объём продаж летних туров в летний период вырос на 10%. Самой популярной страной для летнего отдыха у российских туристов стала Турция, сообщили в Ассоциации туроператоров России

Второе место в рейтинге уверенно держит Россия. Туристы активно бронируют путёвки в Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Подмосковье и Кавказские Минеральные воды, Калининградскую область.

Третью строчку в рейтинге летних направлений у клиентов туроператоров занимает Тунис, четвертую — Греция, пятую — Кипр.

Кроме того в Топ-10 популярных летних направлений в 2019 году вошли Испания, Таиланд, Италия, Болгария и Черногория.

Средний чек на летние туры за рубеж поднялся в 2019 году на 29% и составил 103 тыс. руб. (в 2018 году — 80 тыс. руб.). Средняя стоимость тура по России составляет около 74 тыс. руб.

Подробности: В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу.

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