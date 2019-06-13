Заявление Медведева о 4-дневной рабочей неделе — это просто слова: эксперт

Хабаровск, , 10:43 — REGNUM Заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о возможном скором переходе на четырёхдневную рабочую неделю, следует воспринимать как просто слова, не имеющие никаких последствий. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич. По мнению эксперта, власть в очередной раз попыталась сгладить негативный фон, сказав народу «что-нибудь приятное» — в своём понимании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть событие — это то, что имеет продолжение, последствия. Вот, сейчас мы наблюдаем событие — подброшенные наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Событие произошло — последствия мы наблюдаем, вся страна возмутилась, мягко говоря. А есть некие новости, которые последствий не имеют — у них цель иная. Слова Дмитрия Медведева о возможном скором переходе на четырёхдневную рабочую неделю — это просто слова. Нужно было как-то успокоить народ, сказать что-то, в понимании Медведева, а, скорее, тех, кто генерирует подобные новости, очень приятное народу. В их понимании, судя по всему, для россиян нет ничего приятнее, чем лишний выходной. Никаких иных объяснений тут нет и быть не может. Никаких экономических обоснований, никаких даже просто логических обоснований здесь нет и быть не может. Это просто — слова и не более того. Очень жаль, конечно, что озвучивать такие слова приходится Дмитрию Медведеву, это очень сильно понижает его вес, он всё-таки занимает очень высокий пост. Но — такая уж у него, наверное, роль», — считает Максим Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев анонсировал возможный скорый переход на четырёхдневную рабочую неделю. Депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмелёв назвал заявление премьер-министра преждевременным, вредным и глупым. Хмелёв привёл в пример опыт СССР, когда Иосиф Сталин планировал четырёхдневную рабочую неделю для того, чтобы граждане могли получить второе высшее образование, поскольку производительность труда, её темпы тогда это позволяли. А у современного российского правительства, по мнению депутата, одна цель — сократить затраты. Хмелёв назвал такую инициативу глупой, поскольку упадут зарплаты граждан и снизится общий уровень жизни.