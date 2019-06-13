Производство цемента в Таджикистане за пять месяцев выросло на 7%

Душанбе, , 10:42 — REGNUM По итогам января-мая 2019 года в Таджикистане произведено 1,575 млн тонн цемента, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве промышленности и новых технологий республики.

В министерстве уточнили, что производством цемента в Таджикистане занимаются 13 предприятий, годовая мощность которых оценивается в 4,7 млн тонн. За отчетный период экспорт цемента вырос на 9,4%, до 619 тыс. тонн. Цемент экспортируется в Узбекистан, Афганистан и Киргизию.

Напомним, в 2018 году предприятия Таджикистана произвели 3,844 млн тонн цемента, что на 23,3% больше, чем в 2017 году. В республике также планируется построить еще один цементный завод мощностью 1,2 млн тонн.

Читайте также: В Таджикистане планируют построить цементный завод за $100 млн

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане планируют построить цементный завод за $100 млн