Владельца Городецкого судоремзавода требуют обанкротить уже два кредитора

Городец, Нижегородская область, , 10:33 — REGNUM Банкротные риски для владельца градообразующего предприятия Городца — ООО «Ока-Волга» увеличились. В деле, помимо налоговой службы, появился ещё один кредитор — литовское ЗАО, ранее взыскавшее неустойку за нарушение платежей по транспортному договору. Из-за недочётов банкротные претензии ЗАО оставили без движения до 5 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ООО «Городецкий судоремонтный завод» является градообразующим предприятием для Городца. Предприятие работает с 1940 года и известно своим участием в крупном федеральном проекте по строительству туристических теплоходов. Один из них прошёл ходовые испытания осенью 2010 года. На заводе работают порядка 600 человек при численности города около 30,5 тыс. человек. На сегодня есть не до конца рассмотренный иск о банкротстве самого завода. Слушания по нему откладываются уже год в связи с ходатайством должника и планах по мирному урегулированию спора и погашению задолженности. На этот раз заседание назначено на 15 июля 2019 года.

Собственником завода является Сергей Миронов и ООО «Ока-Волга», которая также полностью принадлежит Миронову. У последнего, помимо этих компаний, в собственности доли в ООО «МФЦ-Энерго» (производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов) и ООО «Научно-производственное предприятие «Модуль» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук).

В марте 2019 года ИФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода потребовало признать ООО «Ока-Волга» банкротом, предъявив претензии на сумму свыше 2,69 млн рублей. После того как были устранены недочёты, иск приняли к производству. Заседание по проверке обоснованности должно было пройти 11 июня, но данных о том, состоялось ли оно, пока нет. Между тем, в деле появился ещё один заявитель — литовское ЗАО «Logistics 123». Его заявление оставлено без движения до 5 июля 2019 года из-за недочётов.