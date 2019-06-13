Передел рынка? После банкротства УК в Чебоксарах могут «кошмарить» жителей

Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чебоксарах дело о банкротстве одной из управляющих компаний может оказаться симптомом передела рынка ЖКХ, где в прошлом году под банкротство попало ООО «Коммунальные технологии». В рамках дела о банкротстве ООО «Управляющая компания «Надежный» (ООО «УК «Надежный») выкупаются долги населения и юрлиц общей стоимостью 7,723 млн рублей, где львиную долю составляет задолженность жителей. При начальной стоимости 772 400 рублей максимальная предложенная цена за лот составила 1 235 840 рублей, то есть в 1,6 раза выше первоначальной цены. Эксперты считают, что данная управляющая компания, у которой скупается актив, будет не единственной, а конечная возможная цель — «подмять» под себя городское ЖКХ. А затем, «скорее всего, начнут кошмарить население», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На прошедшем 5 июня 2019 года заседании комитета кредиторов ООО «УК «Надежный» присутствовали кредиторы, на которых приходится 12 741 060 рублей (или 77,81% от общей суммы задолженности). Наибольшие долги управляющая компания накопила перед ПАО «Т Плюс» (9 924 424,69 рублей) и АО «Чувашская энергосбытовая компания» (2 257 582,69 рублей). Отметим, что в апреле 2019 года «Т Плюс» вышло в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности четырёх контролирующих должника лиц (бывшего руководителя, участника общества, бывших участников общества): речь идёт о сумме в размере 16 568 404,68 рублей. Арбитражный суд Чувашии принял иск в производство, рассмотрение назначено на 25 июля.

Согласно инвентаризации, составленной в декабре 2018 года, из материально-товарных ценностей у управляющей компании ООО «УК «Надежный» числятся четыре объекта: монитор, системный блок, клавиатура и мышь. Размер дебиторской задолженности составляет 7 827 095,12 рублей, в том числе задолженность жильцов обслуживаемых домов — 7 797 815,12 рублей.

Примечательна ситуация с долгами населения. Единым лотом выставлялись права требования к физическим лицам по уплате коммунальных платежей в размере 7 232 625,16 рублей и права требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в размере 490 882,95 рублей — общая сумма составляет 7 723 508,11 рублей. При начальной стоимости 772 400 рублей максимальная предложенная цена за лот составила 1 235 840 рублей, то есть в 1,6 раза выше первоначальной цены. Согласно документу, эту цену предложила Ираида Иванова, бывший индивидуальный предприниматель из Чебоксар: по данным ЕГРЮЛ, она пробыла в качестве ИП менее года, с декабря 2005 года по август 2006 года, основной вид деятельности — производство верхней одежды.

ООО «УК «Надежный» (г. Чебоксары, улица Кадыкова, д. 18) было признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 13 сентября 2018 года.

Эксперты считают, что в Чебоксарах идёт передел рынка ЖКХ и данная ситуация — один из симптомов.

«Я считаю, что в Чебоксарах после ухода «Коммунальных технологий» идёт передел рынка ЖКХ, в результате чего могут появиться, условно говоря, «Коммунальные технологии-2». По моей информации, в городе у управляющих компаний, включая банкротов, по бешеным ценам скупаются активы, долги населения. Работа идёт чужими руками: скупаются под разными фамилиями, но «заказчик» один, а «следы» ведут, по имеющимся данным, в парламент. Когда будет собрана значительная часть активов, то можно говорить о монопольном положении, что позволит «подмять» под себя городское ЖКХ.

Что касается жителей, то и до них доберутся. Могу предположить, что начнут кошмарить, в том числе через передачу коллекторам: долги могут вернуться к жителям в большем размере, с учётом всех расходов новых владельцев, их долгов, начисленных штрафов и пени. Либо могут выйти с иском к каждому должнику, в том числе с иском о банкротстве как физлица», — полагает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.