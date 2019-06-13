Фосфорная промышленность: В Казахстане выбирают оборудование из России

Москва, , 17:46 — REGNUM Почти 30 лет прошло с момента распада СССР, однако хозяйственные связи, сложившиеся в некогда единой стране между Россией и Казахстаном, сохраняются и укрепляются до сих пор. Одним из примеров такого взаимовыгодного сотрудничества служит партнёрство подмосковного ПАО «Криогенмаш» и ТОО «Казфосфат». Несмотря на серьёзную конкуренцию со стороны иностранных производителей, российское воздухоразделительное оборудование по-прежнему пользуется в Казахстане огромным спросом. При этом сотрудничество с одним из крупнейших производителей фосфорсодержащей продукции на территории СНГ помогает внедрять передовые технологии и на предприятия в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в ходе пресс-тура по Новоджамбульскому фосфорному заводу (НДФЗ), который входит в состав ТОО «Казфосфат».

Компания ТОО «Казфосфат» была организована на базе предприятий фосфорной промышленности Жамбыльской области в южном Казахстане в 1999 году. В настоящее время компания имеет шесть месторождений общим объёмом добычи 2 млн тонн фосфоритной руды и включает полную линию производства до переработки фосфатов в конечный продукт.

История сотрудничества казахстанских производителей фосфорсодержащей продукции с НПО «Криогенмаш», расположенным в Балашихе, берёт начало ещё в 1970-х годах: подмосковные воздухоразделительные установки А-8 снабжают азотом Новоджамбульский фосфорный завод, который специализируется на выпуске жёлтого фосфора и широкой номенклатуры других продуктов.

Азот предприятию необходимым для плавки руды в электропечах и обеспечения взрыво‑ и пожаробезопасности на предприятии. При контакте с воздухом фосфор легко воспламеняется, и потому в системе необходимо присутствие инертного газа, который бы использовался для продувки трубопроводов, вытеснения лишнего кислорода и инертизации резервуаров.

К настоящему моменту Новоджамбулский фосфорный завод входит в число крупнейших предприятий в своей отрасли, производство фосфорсодержащих продуктов идёт параллельно двумя способами (термическим и экстракционным, или мокрым), что встречается, помимо Казахстана, только во Вьетнаме, Китае и США.

По словам генерального директора ТОО «Казфосфат» Мукаша Искандирова, компания имеет в своём распоряжении огромные запасы сырья, которых, по оценкам, должно хватить на столетия вперёд. Масштабы производства в связи с этим будут только расширяться: так, фосфорные минеральные удобрения в настоящее время производятся в объёме 500 тыс. тонн продукта, уже через два года планируется достичь показателя в 1 млн тонн, а ещё через два года — дойти до 1,5 млн тонн.

Но для поддержания и расширения масштабов производства компании требуется масштабная модернизация. В том числе это касается и используемых с советских времён воздухоразделительных установок — произведенные в 1978−79 гг., они становятся всё менее надёжными и эффективными. Первые работы по реконструкции «Криогенмаш» начал в 2013 году, а затем в конце 2015 года между ТОО «Казфосфат» и ПАО «Криогенмаш» был подписан договор на поставку криогенной воздухоразделительной установки А-8 современного типа.

«Те блоки, которые у нас сегодня работают, были введены с 1978 года и (вторая очередь) в 1984 году. Все эти работы для нас производила компания «Криогенмаш». Сейчас перед нами стоит вопрос обновления. Когда мы выбирали, чью установку купить, мы прорабатывали вопрос и с немецкой Linde, прорабатывали его и с китайскими производителями. Но затем встретились на выставке химической промышленности в Москве с «Криогенмашем». После долгих насыщенных переговоров мы пришли к той цене, которая нас устроила», — заявил генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров.

«Каждая реконструкция, каждое новое производство — основное оборудование, запчасти мы покупаем из Российской Федерации. В этом году ожидаем дополнение — кислородную установку во втором полугодии. Каждый год что-то между нами есть, что-то мы покупаем для того, чтобы сохранять и развивать производство», — подчеркнул он.

Поставленная в 2017 году на НДФЗ азотная криогенная установка мощностью 8 тыс. кубометров газа в час представляет собой оборудование блочно-модульного типа — изготовленная и испытанная в подмосковной Балашихе, она в полной заводской готовности была доставлена на площадку завода. В настоящее время на предприятии находится всего четыре установки, три из которых введены в эксплуатацию в 70-х/80-х годах XX века. Одна из них способна работать лишь на 50%.

«Новый блок стоит рядом со старым, которому уже более 30 лет — это одинаковые по производительности блоки, но современный в четыре раза меньше по размеру и более энергетически эффективный — его энергопотребление меньше на 30%. А то, что он сделан блочным образом, на заводе полностью изготовлен, протестирован, собран и привезён сюда автомобильным транспортом, позволило сэкономить нам как минимум полгода на монтажных работах», — пояснила генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Мария Соколова.

Что же касается производства кислорода, которое также необходимо для ряда производственных процессов, то оно будет реализовано с помощью специального блока для действующей современной азотной установки. Блок в настоящее время находится пока что в стадии конструирования в подмосковной Балашихе.

Опыт усовершенствования установок благодаря блочно-модульной сборке на НДФЗ позволит в дальнейшем предложить подобное решение и российским предприятиям, эксплуатирующим азотные установки данного типа.

«Это новая серия, новое поколение установок. Две такие в России работают на «ВИЗ-Стали», третья здесь. Решение по получению кислорода отрабатывается здесь (в Казахстане). Мы полагаем, что такое решение будет потом тиражировано и в России», — заключила Соколова.

Всего за последние 10 лет в Казахстан «Криогенмаш» поставил воздухоразделительного оборудования на сумму около 50 млн долларов США.

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