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На Урале ищут способ преодоления кадрового голода в IT-сфере

Экономика

Иначе кадровый голод усилится

Екатеринбург, 13 июня 2019, 10:13 — REGNUM  В Свердловской области столкнулись с кадровыми проблемами в сфере IT, и для их решения придётся наладить взаимодействие между компаниями и Уральским федеральным университетом. Об этом заявила директор института экономики Уральского отделения РАН Юлия Лаврикова корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Лавриковой, на сегодняшний день IT-сектор стал полноценным сегментом среднеуральской экономики, и в этих услугах есть «огромная потребность». Но несмотря на перспективность отрасли, кадровый голод снижает темпы развития IT-сферы.

«Здесь найдут общий язык УрФУ и наши ведущие IT-компании. Сейчас тех специалистов, которых выпускает университет, не хватает — ни по количеству, ни по качеству», — признала специалист.

Эксперт отметила, что IT-компании уже сами идут в вузы. «Фирмы готовы даже направлять своих преподавателей, чтобы готовить ребят такого уровня, которые уже пригодятся как готовые специалисты», — пояснила Лаврикова.

Напомним, проблема взаимодействия предприятий и вузов подмечается на Среднем Урале не первый раз. Так, свердловская финалистка «Лидеров России» Дарья Сенькина при поддержке своего наставника, министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова уже готовит соответствующий образовательный проект. По мнению конкурсантки, необходимо исправить ситуацию, когда выпускник вуза не устраивает работодателя по уровню подготовки.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр науки РФ проработал с «лидером России» образовательный проект

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