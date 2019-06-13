Экс-директор прекратил оспаривать продажу госзавода Татарии в частные руки

Казань, , 09:50 — REGNUM Бывший директор ОАО «Казанский опытный завод «Эталон» Борис Колик отозвал свой иск о признании недействительными результатов аукциона по продаже 100% акций государственного предприятия в частные руки. Причины истец объяснять не стал, а Арбитражный суд Татарии прекратил производство по делу. Одновременно с этим новый собственник делает попытку решить вопрос с банкротными претензиями налоговой службы, по иску которой было введено наблюдение. Важное заседание по банкротному делу пройдёт 5 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Глава бывшего госзавода «Эталон» обвинил новых владельцев в самоуправстве

А также: Больше не государственный: в Казани разгорается «битва» за акции завода

Напомним, завод «Эталон» существует с 1929 года и долгие годы числился в России единственным производителем полного ассортимента мерников — специальных измерительных приборов. До конца февраля 2019 года единственным акционером предприятия было государство. 22 февраля 100% акций выставили на продажу через Российский аукционный дом. Покупателем стала казанский бизнесмен Регина Полевова, которая обошла конкурента — ООО «Татавтобаза». Последнее имеет связь с Борисом Коликом через владельца ООО Максима Насырова. Оба являются соучредителями строительного ООО «РСК-Статика». Помимо этого, Колик — единственный владелец и директор созданного в 2014 году ООО «Управляющая компания «Эталон».

В результате торгов госпакет и полный контроль над заводом перешли в частные руки за 53,9 млн рублей при начальной цене 37 млн рублей.

Сделку продажи с торгов Борис Колик попытался оспорить через соответствующий иск. При попытке наложить обеспечительные меры — запрет на передачу акций покупателю — со стороны истца звучали обвинения в том, что «деятельность предприятия в результате самоуправных действий лиц, которые не имеют отношения к предприятию, фактически прекращена». Также истец высказывал мнение, что стоимость проданного пакета занижена.

Позднее бывший директор отозвал свой иск, которым он оспаривал продажу предприятия в частные руки. Причины отзыва не уточняются, заявление об отказе было подано ещё в апреле, но рассмотрел его суд только 10 июня.

Примечательно: завод четыре раза пытались обанкротить, а с пятой попытки, в марте 2019 года, в отношении него ввели наблюдение сроком до 1 августа 2019 года. Истцом выступила налоговая служба. Новый собственник уже заявил ходатайство о готовности погасить долг по обязательным платежам перед налоговой — основным кредитором завода. Ходатайство будет рассмотрено 5 июля 2019 года. Между тем 11 июня в суд поступило ходатайство от ООО «Управляющая компания «Тепло» о включении требований в реестр кредиторов, сумма претензий неизвестна. Наличие других кредиторов, помимо налоговой, может стать препоном для прекращения банкротного дела, потребуется также погасить долги и перед ними.