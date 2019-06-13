Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Свердловская область не потеряет свою промышленную доминанту, несмотря на проходящий в регионе процесс деиндустриализации. Об этом заявила директор института экономики Уральского отделения РАН Юлия Лаврикова корреспонденту ИА REGNUM.

Специалист признала, что деиндустриализация действительно имеет место на Среднем Урале, но основа экономики региона всё равно останется промышленной.

«Форма организации промышленности меняется в результате «цифровых» трендов на ту, которая будет конкурентоспособной. Крупная промышленность замещается сетевыми формами организации бизнеса. Формируются индустриальные, технико-внедренческие парки», — сказала Лаврикова.

Также эксперт назвала те предприятия, которые однозначно «выживут» и в цифровом веке.

«Это, например, наши металлургические предприятия: Трубная металлургическая компания, Уральская горно-металлургическая компания. Обязательно — оборонные предприятия. И все эти производства должны будут поменять форму взаимодействия с потребителями — например, продавать свои продукты или услуги через онлайн-сервисы. Это уже отрабатывается», — уточнила руководитель.

Также Юлия Лаврикова заявила о двух сценариях развития для Екатеринбурга. В одном случае город будет двигаться по инерционному торгово-сервисному пути, во втором — сохранит свою уникальность как промышленный центр, считает специалист.

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