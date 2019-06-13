Нефти продолжает «лихорадить»

Москва, , 09:38 — REGNUM 12 июня мировые цены на нефть отметили третий день снижения, ускорив нисходящую динамику. Нефть марки Brent снова утратила уровень $60 за баррель, что служит откровенно медвежьим техническим сигналом, особенно учитывая тот факт, что котировки закрылись под важной психологической отметкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Драйвером просадки фьючерсов было несколько. Это возобновление бегства от рисков на фоне эскалации торговой напряженности между США и Китаем после того, как Трамп пригрози ввести миллиардные тарифы в отношении Пекина. Тем временем отчет минэнерго США, который указал на рост запасов сырой нефти на 2,2 млн против прогноза снижения на 1 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Таким образом, объемы запасов достигли максимального с июля 2017 года значения. Причем запасы бензина и дистиллятов тоже увеличились, тогда как добыча снизилась от рекордного максимума на 100 тыс. баррелей в сутки, хотя, судя по динамике цен, это не утешило инвесторов. Укрепление доллара, несмотря на блеклый инфляционный отчет, тоже внесло свою лепту в ослабление Brent.

«При этом в роли своеобразной «подушки безопасности» для рынка сейчас продолжают выступать надежды на пролонгацию сделки ОПЕК+ до конца 2019 года. Эти ожидания должны сдержать дальнейшее падение цен, если, конечно, торговое противостояние между Пекином и Вашингтоном не обострится еще сильнее в ближайшие дни. 13 июня на утренних торгах Brent привлекла вернулась выше отметки $61 доллар за баррель», — отметил Николаев.

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