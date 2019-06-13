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Южнокорейские приборы для измерения холестерина появятся в Китае

Экономика

Представители Green Cross MS и Horron подписали контракт на экспорт

Сеул, 13 июня 2019, 09:28 — REGNUM  Представители южнокорейской компании-производителя медицинского оборудования реагентов Green Cross MS подписали контракт на экспорт приборов для измерения холестерина Green Care Lipid с представителями китайской компании Horron. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма четырехлетнего контракта составила $9,78 млн.

Green Care Lipid — медицинское устройство, способное измерять три типа холестерина в течение двух минут и тридцати секунд.

Известно, что в 2018 году представители компаний Green Cross MS и Horron подписали соглашение на экспорт приборов для измерения гемоглобина. Представители южнокорейской компании надеяться, что подписанный в этом году контракт, ускорит выход компании на китайский рынок.

«Мы намерены расширить наше влияние на мировом рынке за счет экспортных контрактов с представителями разных стран», — сообщили представители компании.

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