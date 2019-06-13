Учёные предложили Екатеринбургу сценарии для развития

Екатеринбург, , 09:16 — REGNUM Екатеринбург может двигаться как по инерционному пути развития, так и по «сбалансированному» сценарию, сохраняя свою уникальность. Об этом заявила директор института экономики Уральского отделения РАН Юлия Лаврикова корреспонденту ИА REGNUM.

По словам учёной, институт экономики ранее работал с мэрией Екатеринбурга, обсуждая варианты развития города до 2035 года.

Первый сценарий Лаврикова назвала «инерционным». В этом случае городу предстоит уделить большее внимание торгово-сервисной сфере.

Но эксперта больше привлёк другой вариант развития, который бы сохранил уникальность Екатеринбурга как промышленного города.

«Во втором сценарии сохраняется баланс между торгово-сервисным и индустриальным сегментом. Если идти по этому сценарию, то роль мэрии должна быть более высокой, пусть и рычагов у неё немного», — сказала учёная.

Лаврикова подчеркнула, что второй сценарий не предусматривает организации крупных промышленных объектов. «Это предприятия другого уровня. В частности, это сетевые формы организации промышленности», — отметила директор.

Напомним, к востоку от Екатеринбурга действует региональный оператор инновационного центра «Сколково» — это технопарк «Университетский». Кроме того, анонсировано строительство полноценного аналога «Сколково» под рабочим названием «Татищев».

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