Жители Москвы стали чаще делать покупки в онлайн-магазинах

Москва, , 09:06 — REGNUM Благодаря развитию цифровых технологий жители Москвы стали чаще пользоваться услугами онлайн-магазинов, сообщатся на портале столичного градоначальника.

Пользуются услугами интернет-магазинов 8,7 млн горожан, а каждый второй из них совершает онлайн-покупки ежемесячно. Активность интернет-покупателей отмечается во всех возрастных группах — от 18 и до 60 и старше.

По мнению 67% москвичей, интернет-магазины экономят время и деньги (45%), имеют более широкий ассортимент (40%).

По данным исследования «Тренды развития интернет-торговли в Москве», 51% горожан пользуются и отечественными, и зарубежными торговыми онлайн-площадками. 46% только российскими интернет-магазинами.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что интернет-торговля — это быстроразвивающийся сегмент. В последние несколько лет он растёт по 10% в год.

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