Названа стоимость чистых активов южнокорейских фондов за май 2019 года

Сеул, , 08:55 — REGNUM В мае 2019 года стоимость чистых активов южнокорейских фондов увеличилась на 0,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Financial Investment Association.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая 2019 года стоимость чистых активов южнокорейских фондов составила 607,5 трлн вон (~$513,7 млрд), что на 1,9 трлн вон (~$1,6 млрд) больше по сравнению с апрелем 2019 года.

Известно, что стоимость чистых активов облигационных фондов увеличилась на 3,2%, до 117,7 трлн вон (~$99,52 млрд), фондов недвижимости — на 2,1%, до 85,6 трлн вон (~$72,38 млрд), фондов имущества — на 2,6%, до 78,5 трлн вон (~$66,38 млрд), фондов смешанных инвестиций — на 4,9%, до 31,4 трлн вон (~$26,55 млрд), производственных фондов — на 0,4%, до 51 трлн вон (~$43,12 млрд).

С другой стороны, стоимость чистых активов акционерных фондов, напротив, сократилась на 6,3%, до 78,3 трлн вон (~$66,21 млрд), фонда денежного рынка — на 1,1%, до 107,7 трлн вон (~$91,07 млрд).

Стоимость чистых активов фонда — это стоимость имущества фонда, находящегося в управлении. Определяется как разница между стоимостью активов и величиной обязательств фонда — то есть предстоящих платежей за услуги, предоставленные фонду.