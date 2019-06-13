Авиарейсы между Новосибирском и Воронежем будут субсидироваться из бюджета

Новосибирск, , 08:42 — REGNUM Воздушное сообщение между Новосибирском и Воронежем получило поддержку государства — рейсы будут субсидироваться из бюджета на основе софинансирования в соответствии с постановлением правительства России от 25 декабря 2013 года №1242. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба аэропорта Толмачёво.

Субсидирование рейсов позволяет авиакомпаниям предлагать пассажирам авиаперелёт по сниженной фиксированной стоимости, обеспечивает развитие региональных авиаперевозок, минуя Москву, и служит повышению экономической связанности регионов России.

Напомним, что кроме Воронежа в 2019 году в список субсидируемых направлений из Новосибирска входит ещё 19 городов: Белоярский, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Томск, Каргасок, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск, Когалым, Надым, Кызыл, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Пермь, Сургут, Улан-Удэ, Усть-Кут и Уфа.

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