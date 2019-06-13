В Бразилии представили заявку Москвы на проведение всемирного конгресса ТПП

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 08:28 — REGNUM В бразильском городе Рио-де-Жанейро представлены российская заявка на проведение в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат в Москве, заявил гендиректор «Московского экспертного центра» Константин Ильичев.

Отмечается, что для продвижения соответствующей заявки глава делегации и президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин провел ряд встреч со своими зарубежными коллегами.

За право провести конгресс в 2023 году Москве предстоит побороться с Белфастом (Великобритания) и Женевой (Швейцария), передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Катырин назвал главный экономический итог 2018 года — «в условиях санкций и всяческих ограничений мы научились работать, не сорвались в рецессию, выстояли и пусть небольшой, но рост ВВП обеспечили».

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