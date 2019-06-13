Четверг, 13 Июня 2019 года
08:32:38 МСК

В Бразилии представили заявку Москвы на проведение всемирного конгресса ТПП

Экономика

Москве предстоит побороться с Белфастом (Великобриатния) и Женевой (Швейцария)

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 июня 2019, 08:28 — REGNUM  В бразильском городе Рио-де-Жанейро представлены российская заявка на проведение в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат в Москве, заявил гендиректор «Московского экспертного центра» Константин Ильичев.

Отмечается, что для продвижения соответствующей заявки глава делегации и президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин провел ряд встреч со своими зарубежными коллегами.

За право провести конгресс в 2023 году Москве предстоит побороться с Белфастом (Великобритания) и Женевой (Швейцария), передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Катырин назвал главный экономический итог 2018 года — «в условиях санкций и всяческих ограничений мы научились работать, не сорвались в рецессию, выстояли и пусть небольшой, но рост ВВП обеспечили».

Читайте подробнее: ТПП РФ: Главный итог 2018 года — мы научились работать в условиях санкций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торгово-промышленная палата России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить