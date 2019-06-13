Бурно развивающееся сельское хозяйство Камчатки: кг помидоров — 900 рублей

Петропавловск-Камчатский, , 08:49 — REGNUM Жители Камчатки критически отнеслись к заявлению губернатора края Владимира Илюхина на ПМЭФ-2019 о развитии сельского хозяйства. Глава региона заявил, что эта отрасль в регионе развивается, но жители Камчатки так не считают и подтверждают свою позицию реальными цифрами — например, килограмм помидоров стоит 900 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе работы на Петербургском экономическом форуме, глава Камчатки заявил, что в сельском хозяйстве отмечен рост производства, в некоторых видах производства рост достиг 12−15%. Во многом это стало возможно благодаря федеральной поддержке и действующим региональным программам, отметил Владимир Илюхин.

Однако в достоверности его слов усомнились жители полуострова и журналисты.

Так, камчатское Кам 24 привело цифры и факты:

«Цена килограмма помидоров достигает 900 рублей, огурцы ненамного дешевле. Статистики, в свою очередь, фиксируют падение ряда показателей у камчатских аграриев».

По данным Камчатстата, в прошлом сезоне в регионе сократилась посевная площадь сельхозкультур. Валовой сбор овощей в крае уменьшился на 26,6%, картофеля — на 2,5%.

В личных подсобных хозяйствах на полуострове поголовье свиней сократилось в 4 раза, крупного рогатого скота — на 34,4%, северных оленей — на 21,5%, птицы на 13%, лошадей — на 8,4%.

По данным издания, ряд крупных сельхозхозяйств Камчатки действительно докладывают властям о росте производства. Однако эксперты агентства не склонны безоговорочно доверять этим данным. По их версии, сельхозпроизводители сообщают данные не о реальном поголовье, например, северных оленей, а о том количестве, за которое получают субсидии из бюджета. В результате на бумаге показатели могут расти, или, по крайней мере, не падать, а в реальной жизни — снижаться.

Своё отношение к словам губернатора выразили в социальных сетях и жители Камчатки:

«Столько лет в телевизоре губернатор рассказывает про прорыв, рост, процветание. Почему никто не проверяет его слова? Помидоры по 900, коров-свиней почти не осталось — это развитие?».

«Это Илюхину «мордатые псята», наверное, рассказали, что в сельском хозяйстве на Камчатке всё хорошо. Он ведь говорил, что положение дел на селе определяет по мордатости псят».

«Ну, Илюхин! Рыбу в прошлом году в путину грузовиками в овраги вываливали, он говорил, что это фейк. Теперь у него сельское хозяйство развивается. Он цены видел в магазинах?! Всё дорожает и дорожает, всё привозное».

Между тем, Камчатский край в мае 2019 года действительно получил из федеральной казны средства на поддержку фермеров — 16 млн рублей. В 2020 году аналогичная субсидия составит 17,5 млн рублей. Однако, Камчатка — зона рискованного земледелия, суровый край, где очень сложно заниматься сельским хозяйством.

Как сообщало ИА REGNUM, не дождётся Камчатка дешёвых помидоров и огурцов от ТОСЭР. В рамках ТОСЭР «Камчатка» компания российского миллиардера Виктора Вексельберга «Ренова» должна была реализовать проект по строительству тепличного комплекса. Власти полуострова за счёт бюджета полностью подготовили площадку под будущее строительство — провели свет и дорогу, для проекта зарезервировали газ с камчатских месторождений. По замыслу, проект должен был закрыть потребность полуострова в овощах на 40−43%. Но «Ренова» проект остановила.

Скорее всего, никогда не будет у камчатцев и недорогого мяса и птицы. Об этом ещё в 2018 году сообщил не кто иной, как министр пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Кучеренко. В качестве аргумента он привёл расценки на корма, которые на Камчатке все привозные с материка.

Помимо помидоров за 900 рублей, литр молока на Камчатке стоит от 120 до 170 рублей, это хорошего качества, есть и по 70 рублей, но его люди брать не хотят, из-за низкого качества. Килограмм курицы хорошего качества стоит 260−270 рублей, кило свинины (вырезка) — 600 рублей.