Четырёхдневная рабочая неделя: реальность или миф?

Москва, , 08:13 — REGNUM Переход в будущем на четырехдневную рабочую неделю, предложенный премьер-министром Дмитрием Медвевым, вполне реален, но не может произойти спонтанно, это эволюционный процесс, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент Михаил Хачатурян.

«Доля рутинных операций в физическом и умственном труде современного человека составляет до 85−90%. Это ведет к стрессу, эмоциональному выгоранию, синдрому постоянной усталости, психологическим проблемам и связанным с ними иным заболеваниям», — отметил эксперт.

По его мнению, одним из возможных решений этих проблем, сопряженных с высоким травматизмом на производстве, длительными простоями, падением производительности труда и иными издержками для бизнеса, является активное внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий.

«Компьютеры, машины и искусственный интеллект не устают, ему не нужны отпуска и больничные, он может работать 24 часа в сутки. При этом человек, без которого даже при повсеместном внедрении цифровых технологий в производственные процессы ничего двигаться не будет, получит возможность больше времени уделять самосовершенствованию, общению с близкими, повышению своей квалификации.

Но самое главное, он сможет принимать на себя больший объем творческих, требующих нестандартных решений задач, доля которых сегодня колеблется в диапазоне 10−15%. В условиях внедрения цифровых технологий их доля может возрасти, по разным оценкам, до 25−30%», — считает Хачатурян.

Важно также отметить, что, в свою очередь, предприятия получат возможность усложнять свои бизнес-процесс за счет роста объемов инновационных решений, создаваемых персоналом, а, следовательно, обеспечить ускорение темпов НТП и экономических рост в стране в целом.

«В этом контексте станет актуальным переход на четырехдневную рабочую неделю, так как она позволит выделить дополнительное время человеку на творческую деятельность и создание новаций. Но произойти это может только в будущем, когда цена и риски внедрения цифровых технологий будут снижены.

Только снижение издержек внедрения цифровых технологий в производственные процессы может обеспечить условия для сокращения рабочей недели, а, следовательно, и повышения доли творческих задач в повседневной деятельности человека», — пояснил эксперт.

Снижение этих издержек может быть обеспечено как действиями государств по стимулированию создания и внедрения цифровых технологий, так и бизнесом, который должен стремиться повышать свою инновационность и эффективность за счет внедрения цифровых технологий.

«Важно также помнить, что внедрение всего нового и прогрессивного не может произойти директивно, это эволюционный процесс, который требует времени и вложения значительных средств. То государство, которое максимально оперативно это сделает, будет доминировать в XXI веке, как в экономике, так и в культуре, науке и других сферах», — высказал своё мнение Хачатурян.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал 11 июня 2019 года, выступая на Международной конференции труда в швейцарской Женеве.

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