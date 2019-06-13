Забайкалье приступило к масштабному ремонту дорог

Чита, , 08:09 — REGNUM В Забайкальском крае приступили к масштабному ремонту дорог, состояние которых является одной из самых серьёзных проблем региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, на эти цели в 2009 году из разных источников финансирования край получит 6,5 миллиарда рублей, что позволит привести в нормативное состояние 150 километров дорог.

Напомним, состояние дорог в Забайкалье значительно ухудшилось после мощнейшего наводнения, случившегося летом 2019 года, и масштабных ландшафтных пожаров весны 2019 года. И врио губернатора региона Александр Осипов признал: работы не могут быть выполнены одномоментно, потому что «большой участок автодорог находится в ненормативном состоянии, потерял асфальтовое, бетонное покрытие, разбито дорожное полотно, требуется восстановление обочин».

«Дороги у нас в целом по краю — одна из наиболее серьезных проблем. По этому вопросу мы работали и работаем с федеральным центром. По линии Минтранса России, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Забайкалье стало одним из регионов страны, которому выделен самый большой объём финансирования с точки зрения различных удельных показателей», — пояснил Александр Осипов.

По его оценке, есть большая сложность в обеспечении сохранности дорог, в частности, из-за прохождения большегрузных автомобилей. Поэтому для обеспечения должного контроля в крае будут установлены новые пункты автоматического весового контроля.