Тарифам на сбор мусора предрекли рост

Москва, , 08:16 — REGNUM Затраты на рекультивацию полигонов могут включить в тариф на сбор мусора, что приведет к увеличению платежей примерно на 5%. Скорректировать тариф предложено в проекте доклада Госсовета по экологии «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ», пишут 13 июня «Известия».

В рабочую группу по подготовке доклада вошли представители регионов, Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзора и экспертного сообщества. Инициативу по корректировке системы внес глава рабочей группы — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Предлагается законодательно закрепить обязательства по рекультивации свалок и сформировать внутри тарифа соответствующий «резерв». В противном случае полигоны продолжат отравлять окружающую среду, полагают авторы инициативы.

Эксперты отмечают, что некоторое увеличение тарифа может помочь с восстановлением занятых свалками земель, но при наличии жесткой системы учета и контроля. Вместе с тем это чревато вполне обоснованным недовольством граждан, отмечают они.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман предупредил о мусорном коллапсе, который может наступить в ряде российских федеральных округов из-за переполненности полигонов.

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