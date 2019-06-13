Южнокорейский Shinhan Bank открыл еще один филиал во Вьетнаме

Ханой, , 08:16 — REGNUM Южнокорейский банк Shinhan Bank открыл филиал во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

По их словам, дочернее предприятие компании Shinhan Bank Vietnam открыло филиал банка в провинции Хэнань, расположенной к северу от столицы Вьетнама.

Как сообщили представители банка, новое отделение в провинции Хэнань будет оказывать поддержку южнокорейским компаниям, вышедшим на рынок Вьетнама.

Shinhan Bank имеет 32 зарубежных филиала. Известно, что к концу этого года представители банка планируют открыть еще четыре филиала во Вьетнаме.

«Мы надеемся, что с открытием нового филиала мы сможем предоставлять более качественные финансовые услуги предпринимателям и частным клиентам, находящимся не только в провинции Хэнань, но и в таких городах, как Ниньбинь, Намдинь и Тай Бин», — сообщили представители банка.