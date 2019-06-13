Глава Прикамья предложил списать налоговую задолженность на 5 млн рублей

Пермь, , 07:50 — REGNUM В Пермском крае губернатор Максим Решетников предложил депутатам Заксобрания списать задолженность по транспортному налогу. Общая сумма, которую могут простить должникам, составляет 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Законопроект направлен на снижение задолженности физических лиц по пени и штрафам транспортного налога и административных издержек на ее взыскание. Для этого предлагается признать безнадежной ту задолженность по транспортному налогу, по которой общая сумма не превышает 500 рублей, а срок давности не больше двух лет с момента ее образования.

Инициируя законопроект, правительство Пермского края указало на экономическую нецелесообразность взыскания долгов, чья сумма менее 500 рублей. Аргументом стало то, что стоимость вынесения одного судебного приказа о взыскании налоговой задолженности в 2018 году составила порядка 452 рублей. Данные средства выделяются из краевого бюджета и не включают дополнительные расходы на оплату труда мировых судей и налоговых органов.

В случае принятия законопроекта под его действие попадет 5 млн общей задолженности по транспортному налогу, которую накопили примерно 350 налогоплательщиков-должников. Планируется, что вопрос о признании долга безнадёжным рассмотрят в июне на заседании Законодательного собрания Пермского края.