Фирма из Нижнего Новгорода начала ремонт дорог Челябинска

Челябинск, , 07:44 — REGNUM Компания «Нижавтодорстрой» приступила к ремонту дорог в Челябинске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были начаты 12 июня. Утром дорожная техника приступила к фрезированию покрытия со стороны посёлка «Благодатово» до плотины. Всего в Челябинске будут работать более 100 работников ООО. Работы планируется проводить в две смены, каждая из которых продлится 12 часов. Кроме того, каждый день на улицы будут выводить 80 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт между ООО «Нижавтодорстрой» и городским управлением дорожного хозяйства был подписан на предыдущей неделе. Этому предшествовал затянувшийся на несколько месяцев аукцион, итоги которого неоднократно отменяли представители ФАС. В итоге контракт заключили с единственным поставщиком по максимальной цене — 827,7 млн рублей.

Всего ремонтные работы предстоит провести на 18 участках. А ещё на двух установят светофоры.

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