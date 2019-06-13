Ростехнадзор привлёк «Татнефть» по статье, предусматривающей приостановку

Альметьевск, Татария, , 07:34 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Приволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) о привлечении к административной ответственности ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Крупнейшую нефтекомпанию России оштрафовали на 50 тыс. рублей по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти»), ограничившись минимальным наказанием. Среди санкций данной статьи есть и приостановка деятельности юрлица на срок до 90 суток. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан управлением 26 апреля 2019 года. Подробности дела пока неизвестны, полное решение суда не изготовлено.

«Привлечь публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина, РТ, г. Альметьевск (ОГРН 1 021 601 623 702, ИНН 1 644 003 838) адрес РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 к административной ответственности предусмотренной ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей», — говорится в результативной части решения.

По вменяемой нефтекомпании статье в качестве санкций, помимо штрафа от 50 до 100 тыс. рублей, предусмотрено также и административное приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток. В отношении ПАО ограничились штрафом по минимальной планке.

Напомним, «Татнефть» является одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Холдинг включает в себя производственный комплекс по нефтегазодобыче, нефтепереработке, нефтехимии, шинный комплекс и сеть АЗС.

По итогам за первый квартал 2019 год группа компаний добыла 7,3 млн тонн (52,2 млн баррелей) нефти и 252 млн кубических метров газа. На комплексе ТАНЕКО произвели 2,2 млн тонн нефтепродуктов.

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности ПАО после вычета экспортных пошлин и акцизов за этот период — 227 326 млн рублей против 188 345 млн рублей за такой же период 2018 года.