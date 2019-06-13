В Южной Корее увеличился объем производства легковых автомобилей

Сеул, , 07:32 — REGNUM В Южной Корее объем производства легковых автомобилей снова набирает обороты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года объем производства автомобилей увеличился на 4,1% и составил 366 152 единицы.

Известно, что в мае 2019 года автомобилестроительная компания Hyundai Motor выпустила с конвейера 166 503 автомобилей, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт автомобилей данного бренда также увеличился на 6,1%, до 226 096 единиц.

В частности, экспорт южнокорейских автомобилей в страны Азии увеличился на 51,3%, в страны Северной Америки — на 47,4%, в страны Восточной Европы — на 13,9%, с другой стороны экспорт в страны Латинской Америки, напротив, сократился на 21,3%, в страны Европейского союза — на 19,7%, в страны Ближнего Востока — на 17,9%

Тем не менее продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке страны увеличились на 0,5%, до 132 286 единиц, а импорт сократился на 17,6%, до 21 534 единиц.

Кроме того, объем продаж экологически чистых автомобилей также увеличились. На внутреннем рынке Южной Кореи продажи зеленых автомобилей увеличились на 37,2%, до 13 844 единиц, экспорт также увеличился на 15,6%, до 18 490 единиц.