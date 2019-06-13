Нефть закрепилась ниже психологического уровня $60

Москва, , 07:26 — REGNUM Баррель Brent подешевел на 3,61%, до $59,82. Цену обвалило минэнерго США пересмотром прогнозов на рост мирового спроса на нефть и добычу нефти в США на 2019 год, а также отчетом по запасам нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Ведомство понизило прогноз на спрос нефти в 2019 год на 160 тыс. баррелей до роста 1,22 млн баррелей в день г/г, в 2020 г. — на 110 тыс. баррелей до роста 1,42 млн баррелей в день г/г.

Запасы нефти за неделю 1−7 июня выросли на 2,2 млн баррелей, до 485,5 млн баррелей, запасы бензина — на 764 тыс. баррелей (прогноз был +950 тыс.). Запасы дистиллятов сократились 1 млн баррелей (прогноз был +1.1 млн), добыча нефти — на 100 тыс. б/д, до 12,3 млн баррелей в день.

Сегодня, 13 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $59,85 (+0,04%). Падение остановилось около минимума $59,42 за 5 июня. Несмотря на негативный внешний фон, спекулянты и торговые роботы, использующие технический анализ, могут сегодня работать против толпы.

13 июня в 14:00 мск ОПЕК опубликует ежемесячный доклад по рынку нефти. Если он снизит давление на нефтяной рынок, то в рамках коррекции ожидается восстановление цены до $60,65. Если уровень $59,85 не устоит, то ожидаем удешевления нефти до $56,00.

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